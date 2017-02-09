Дело о "черной кассе" ПР: суд отказался отстранить от должности главу ЦИК Охендовского

Апелляционный суд города Киева отказался отстранять Михаила Охендовского от должности председателя Центральной избирательной комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение сегодня было принято коллегией судей.

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Таким образом, суд оставил без удовлетворения ходатайство прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры на решение Соломенского районного суда Киева об отказе в отстранении Охендовского от должности председателя ЦИК сроком на 2 месяца.

Как сообщал УНИАН, САП просила суд отстранить главу ЦИК от должности на два месяца в связи с расследованием уголовного производства по подозрению его в незаконном получении средств из "черной кассы" Партии регионов.

Прокуратура объявила Охендовскому подозрение в получении взяток в особо крупных размерах. По данным НАБУ, общая сумма взяток, которые получил подозреваемый, составляет более 160 тыс. долларов.

Председатель ЦИК уверяет, что докажет свою невиновность и не будет убегать из Украины.

21 декабря 2016 года судья Соломенского райсуда Киева Виталий Украинец не удовлетворил ходатайство прокуроров САП об отстранении Охендовского от должности на два месяца. Прокуратура обжаловала это решение.