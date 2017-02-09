Климкин назвал возможную дату встречи "нормандской четверки"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции «Создание Украинского института: мягкая сила для продвижения современной Украины в мире».

"Мы сейчас ведем консультации с немецкими друзьями и с французскими друзьями, каким образом организовать встречу. Возможно, это будет встреча на уровне иностранных дел. Сейчас рассматривается несколько опций, одна из опций - это 17-е (февраля) на полях "Большой двадцатки", - сказал Климкин.

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"В принципе опция неплохая для нас, поскольку позволяет также проинформировать других министров "двадцатки" о том, что делает Россия сейчас на Донбассе, поэтому обсуждаем эти опции. Будет у меня также в ближайшие часы контакт с Зигмаром Габриэлем, и тогда мы формально определимся", - сказал министр.

По его словам, главное - это результат такой встречи.