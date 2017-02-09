Климкин назвал возможную дату встречи "нормандской четверки"
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что 17 февраля рассматривается как дата, когда может состояться следующая встреча глав внешнеполитических ведомств стран "нормандской четверки" в городе Бонн (Германия).
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции «Создание Украинского института: мягкая сила для продвижения современной Украины в мире».
"Мы сейчас ведем консультации с немецкими друзьями и с французскими друзьями, каким образом организовать встречу. Возможно, это будет встреча на уровне иностранных дел. Сейчас рассматривается несколько опций, одна из опций - это 17-е (февраля) на полях "Большой двадцатки", - сказал Климкин.
Читайте такжеКлимкин назвал провокацией акт вандализма в отношении Генконсульства Польши во Львове
"В принципе опция неплохая для нас, поскольку позволяет также проинформировать других министров "двадцатки" о том, что делает Россия сейчас на Донбассе, поэтому обсуждаем эти опции. Будет у меня также в ближайшие часы контакт с Зигмаром Габриэлем, и тогда мы формально определимся", - сказал министр.
По его словам, главное - это результат такой встречи.