Яценюк передал Кабмину просьбу Ющенко

Первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Арсений ЯЦЕНЮК от имени Президента Виктора ЮЩЕНКО просит правительство снять с проекта постановление «О работе центральных и местных органов исполнительной власти по экономическому и социальному развитию регионов в январе-августе 2006 года, выполнения Плана безотлагательных мероприятий по преодолению кризисных явлений в экономике и социальной сфере и завершение подготовки народного хозяйства к работе в осенне-зимний период» предложения об освобождении ряда губернаторов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЯЦЕНЮК сказал сегодня, выступая на расширенном заседании Кабинета министров.

«Мы разделяем обеспокоенность правительства относительно проблем в отдельных регионах, но убеждены, что ответственность глав местных администраций является солидарной, в том числе с центральным правительством», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

В связи с этим он попросил Кабмин снять этот пункт с проекта постановления, чтобы провести дополнительные консультации и конструктивно решить вопрос замены председателей облгосадминистраций.

«Тот, кто должен работать – должен работать, а тот, кто должен уйти – должен уйти», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.

Как сообщал УНИАН, согласно проекту постановления, предлагается поднять перед Президентом вопрос о целесообразности пребывания на занимаемых должностях председателя Полтавской ОГА Валерия АСАДЧЕВА (член УНП), председателя Тернопольской ОГА Ивана СТОЙКО (НСНУ), председателя Харьковской ОГА Арсена АВАКОВА (НСНУ), председателя Херсонской ОГА Бориса СИЛЕНКОВА (НСНУ) и председателя Черниговской ОГА Николая ЛАВРИКА (Партия промышленников и предпринимателей, входит в блок «Наша Украина») за неудовлетворительное решение проблем, которые сдерживают экономическое и социальное развитие соответствующих регионов.

Кроме того, правительство планирует указать председателю Совета министров АРК Владимиру ПЛАКИДЕ, председателю Днепропетровской ОГА Надежде ДЕЕВОЙ, председателю Закарпатской ОГА Олегу ГАВАШИ и председателю Черкасской ОГА Александру ЧЕРЕВКО на низкую подготовку к эксплуатации в зимний период жилищного фонда, котельных, тепловых пунктов и теплотрасс, водопроводно-канализационного хозяйства и неудовлетворительные расчеты населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги.