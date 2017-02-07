Порошенко пообещал как можно быстрее вернуть из Швейцарии средства, украденные при режиме Януковича

Как сообщили в пресс-службе главы Украинского государства, об этом шла речь во время телефонного разговора лидеров двух стран.

Как отмечается, президенты подчеркнули, что за 25 лет со времени установления дипломатических отношений между Украиной и Швейцарией заложены надежные основы двустороннего партнерства и заявили о совместном интересе в дальнейшем углублять такое взаимовыгодное сотрудничество.

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Президент Украины подробно проинформировал об обострении на Донбассе. В частности, он привлек внимание к сложной гуманитарной ситуации в связи с российскими обстрелами Авдеевки. Глава государства подчеркнул, что такое поведение должно получить надлежащую оценку со стороны международного сообщества, проинформировали в пресс-службе.

Президент Швейцарии в свою очередь подчеркнула, что Россия должна сделать все для прекращения огня. Кроме этого, Лойтхард отметила прогресс в проведении реформ в Украине, «что повышает доверие инвесторов к украинской экономике, и подтвердила готовность поддерживать Украину на этом пути, в частности в вопросе судебной реформы».

«Во время беседы были также согласованы дальнейшие шаги по ускорению возврата Украине средств, которые были незаконно выведены бывшими высокопоставленными и сейчас хранятся в швейцарских банках», - говорится в сообщении.