Пятерым губернаторам предлагают собирать вещи

Кабинет министров Украины планирует предложить Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО рассмотреть вопрос о целесообразности пребывания на своих должностях председателей пяти облгосадминистраций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в проекте постановления правительства «О работе центральных и местных органов исполнительной власти по экономическому и социальному развитию регионов в январе-августе 2006 года, выполнения Плана безотлагательных мероприятий по преодолению кризисных явлений в экономике и социальной сфере и завершения подготовки народного хозяйства к работе в осенне-зимний период».

Проект этого постановления роздан сегодня участникам расширенного заседания правительства.

Согласно проекту, предлагается поднять перед Президентом Украины вопрос о целесообразности пребывания на занимаемых должностях председателя Полтавской ОГА Валерия АСАДЧЕВА (член УНП), председателя Тернопольской ОГА Ивана СТОЙКО (НСНУ), председателя Харьковской ОГА Арсена АВАКОВА (НСНУ), председателя Херсонской ОГА Бориса СИЛЕНКОВА (НСНУ) и председателя Черниговской ОГА Николая ЛАВРИКА (Партия промышленников и предпринимателей, входящий в блок «Наша Украина») за неудовлетворительное решение проблем, сдерживающих экономическое и социальное развитие соответствующих регионов.

Кроме того, правительство планирует указать председателю Совета министров АРК Владимиру ПЛАКИДЕ, председателю Днепропетровской ОГА Надежде ДЕЕВОЙ, председателю Закарпатской ОГА Олегу ГАВАШИ и председателю Черкасской ОГА Александру ЧЕРЕВКО на низкую подготовку к эксплуатации в зимний период жилищного фонда, котельных, тепловых пунктов и теплотрасс, водопроводно-канализационного хозяйства и неудовлетворительные расчеты населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги.