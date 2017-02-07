Парасюк анонсировал расширение границ торговой блокады на линии разграничения
Народный депутат Владимир Парасюк (внефракционный) заявляет, что будут расширены пределы блокировки дорог, по которым передвигается транспорт для перевозки товаров на оккупированные территории Донбасса.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента.
«Блокировка будет увеличиваться. Сейчас выбирается следующая позиция для блокировки... В ближайшие дни будет заблокирована еще одна ветка железной дороги», - сказал депутат.
Комментируя ситуацию с нападением на блокировщиков близ Бахмута, которая произошла 4 февраля, Парасюк отметил, что это была «провокация, организованная донецкой полицией».
Как сообщал УНИАН, 5 февраля правоохранители Донецкой области заявили, что проводят проверку по факту травмирования полицейского во время конфликта 4 февраля на блокпосту в Бахмуте с участием народного депутата.
«Сотрудник Бахмутского отдела полиции обратился в местную больницу с ушибом грудной клетки и был госпитализирован. Травму получил на блокпосту в Бахмуте при исполнении служебных обязанностей, когда группа людей пыталась помешать проверке их автомобиля», - отметили в полиции.
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По версии правоохранителей, 4 февраля на блокпосту в Бахмуте был остановлен автомобиль с 8 гражданами в военной форме, у одного из которых был обнаружен карабин СКС. В полиции подчеркнули, что в рамках контрдиверсионных мероприятий, проводимых в области по распоряжению штаба АТО, транспортные средства подлежат необходимой проверке с целью прекращения нелегального трафика оружия и его утечки в мирные области Украины для сохранения жизни граждан.
«По словам работника полиции, присутствующий на месте один из народных депутатов Украины, участвующих в блокаде железнодорожного переезда в Бахмуте, начал конфликтовать и препятствовать осуществлению проверки. Он дал указание водителю покинуть территорию блокпоста и ударил сотрудника полиции», - рассказали в главке.
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Также отмечается, что во время конфликта депутат нецензурно выражался, угрожал физической расправой полицейским, которые выполняли свои обязанности, собирался отобрать у них оружие в случае осуществления проверок указанного автомобиля на других блокпостах.
***16 декабря 2016 года ветераны АТО объявили террористам ультиматум, чтобы те освободили всех украинских пленных, иначе бойцы угрожали начать экономическую блокаду оккупированных территорий.
25 января они заблокировали железную дорогу Луганск – Попасная. В результате было заблокировано движение 12 поездов с общим количеством 700 вагонов.
Среди народных депутатов, которые участвуют в блокаде, - Семен Семенченко и Владимир Парасюк.