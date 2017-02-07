Парасюк анонсировал расширение границ торговой блокады на линии разграничения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента.

«Блокировка будет увеличиваться. Сейчас выбирается следующая позиция для блокировки... В ближайшие дни будет заблокирована еще одна ветка железной дороги», - сказал депутат.

Комментируя ситуацию с нападением на блокировщиков близ Бахмута, которая произошла 4 февраля, Парасюк отметил, что это была «провокация, организованная донецкой полицией».

Как сообщал УНИАН, 5 февраля правоохранители Донецкой области заявили, что проводят проверку по факту травмирования полицейского во время конфликта 4 февраля на блокпосту в Бахмуте с участием народного депутата.

«Сотрудник Бахмутского отдела полиции обратился в местную больницу с ушибом грудной клетки и был госпитализирован. Травму получил на блокпосту в Бахмуте при исполнении служебных обязанностей, когда группа людей пыталась помешать проверке их автомобиля», - отметили в полиции.

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По версии правоохранителей, 4 февраля на блокпосту в Бахмуте был остановлен автомобиль с 8 гражданами в военной форме, у одного из которых был обнаружен карабин СКС. В полиции подчеркнули, что в рамках контрдиверсионных мероприятий, проводимых в области по распоряжению штаба АТО, транспортные средства подлежат необходимой проверке с целью прекращения нелегального трафика оружия и его утечки в мирные области Украины для сохранения жизни граждан.

«По словам работника полиции, присутствующий на месте один из народных депутатов Украины, участвующих в блокаде железнодорожного переезда в Бахмуте, начал конфликтовать и препятствовать осуществлению проверки. Он дал указание водителю покинуть территорию блокпоста и ударил сотрудника полиции», - рассказали в главке.

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Также отмечается, что во время конфликта депутат нецензурно выражался, угрожал физической расправой полицейским, которые выполняли свои обязанности, собирался отобрать у них оружие в случае осуществления проверок указанного автомобиля на других блокпостах.

***16 декабря 2016 года ветераны АТО объявили террористам ультиматум, чтобы те освободили всех украинских пленных, иначе бойцы угрожали начать экономическую блокаду оккупированных территорий.

25 января они заблокировали железную дорогу Луганск – Попасная. В результате было заблокировано движение 12 поездов с общим количеством 700 вагонов.

Среди народных депутатов, которые участвуют в блокаде, - Семен Семенченко и Владимир Парасюк.