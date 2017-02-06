Джемилев рассказал о милитаризации Крыма

Об этом рассказал лидер крымскотатарского народа, нардеп Мустафа Джемилев в интервью "Апострофу".

"Милитаризация там действительно до предела. Во-первых, они там как только зашли, начали реставрировать ядерное хранилище, которое было нами ликвидировано, закрыто, после того как мы отказались от ядерного оружия в 1994 году", - отметил он.

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Также службы Меджлиса сообщают, что там уже есть 6 ядерных боеголовок.

Кроме того, Джемилев напомнил ответ Лаврова в ответ на информацию о ядерных боеголовках в аннексированном Крыму: глава МИД России сказал, что "это наша территория, что мы хотим, то и размещаем".

"Он не отрицал и не утверждал. Это дескать не ваше дело, что мы там размещаем. Хотя это нарушает те соглашения, которые при ядерном разоружении были заключены. Я думаю, что в этом вопросе НАТО должно было проявить твердость", - подытожил лидер крымскотатарского народа.

Ранее Джемилев заявил в Европейском парламенте, что оккупанты завезли в Крым ядерное оружие, а крымскотатарский народ выдавливают с полуострова.