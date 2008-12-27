Стельмах вины за собой не чувствует и на дилетантов не обижается

Председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ заявляет, что Нацбанк не создал никаких условий для обесценивания национальной валюты.

Об этом он заявил в выпуске программы «Свобода» на телеканале «Интер».

В частности, на вопрос о курсе гривни к иностранным валютам, он ответил: “Я здесь представляю общенациональный институт, которому доверена стабилизация национальной валюты... Это значит, что целостность денег должна быть не меньше, чем в прошлом году. Это наша задача..., но в жизни случается по-другому”.

При этом В.СТЕЛЬМАХ отметил: “Нацбанк не создал никаких условий, чтобы создать обесценивание национальной валюты”.

Кроме того, отвечая на вопрос ведущих программы, председатель НБУ сказал, что не обижается на выражение ему недоверия со стороны Верховной Рады Украины.

“Разве можно обижаться на тех, кто по-любительски подходит к оценке таких вопросов (имеется в виду деятельность НБУ – УНИАН)”, - сказал В.СТЕЛЬМАХ.

Как сообщал УНИАН, 26 декабря Верховная Рада выразила недоверие председателю и правлению Национального банка Украины.

За принятие соответствующего постановления “О предварительном отчете временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам проверки деятельности Национального банка Украины в период финансового кризиса” проголосовали 380 народных депутатов из 425, зарегистрированных в сессионном зале.

Постановлением парламент признал работу НБУ в период финансового кризиса необеспечивающей основную функцию НБУ – стабильности национальной денежной единицы, что создала угрозу национальной экономической безопасности и суверенитету Украины.

ВР признала процедуру рефинансирования, которая осуществлялась Нацбанком на протяжении октября-декабря 2008 года, непрозрачной, предвзятой в интересах отдельных финансовых структур, имеющей признаки коррупции и приведшей к масштабной и резкой дестабилизации национальной валюты и инфляции.

Парламент также обратился с требованием к Президенту безотлагательно внести представление об освобождении В.СТЕЛЬМАХА от должности председателя НБУ, а также внести на рассмотрение ВР кандидатуру на эту должность.

Как отметил председатель временной следственной комиссии ВР Юрий ПОЛУНЕЕВ (БЮТ), системный анализ действий НБУ дает основания для вывода о неэффективности работы руководства НБУ, которое привело к девальвации национальной валюты, накоплению кредитов и валютных рисков в банковской системе, для решения которых нужно не меньше трети ВВП в виде средств плательщиков налогов.