Суд приостановил деятельность избирательной комиссии в Одессе

Приморский райсуд города Одесса приостановил деятельность Одесской территориальной избирательной комиссии на время начатого сегодня судебного разбирательства по иску областных организаций КПУ, СПУ, политических блоков Юрия Кармазина, НСНУ, БЮТ и других парторганизаций к руководству Одесского областного совета, считающих нелегитимной областную ТИК, сформированную 17 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение судья Наталья ИЛЬЧЕНКО приняла в интересах обеспечения законных прав истцов.

Ходатайство представителя ответчика Людмилы КОРОЙ об отводе председательствующего на процессе было отклонено как необоснованное и с учетом позиций представителей партий-истцов по рассматриваемому делу.

По мнению председателя областной организации Комитета избирателей Украины Анатолия БОЙКО, «в итоге приостановлен избирательный процесс в регионе на период слушания дела «партии против Одесского облсовета», поскольку возникла патовая ситуация: бывшая областная избирательная комиссия упразднена решением облсовета от 14 ноября, а деятельность новоизбранного теризбиркома приостановлена решением суда».

Как сообщал УНИАН, ноябрьская сессия Одесского облсовета распустила прежний облтеризбирком после обращения председателя избиркома Владимира БИЛОУСЮКА, заявившего, что «в своем нынешнем составе комиссия не работоспособна».

На решение вопроса о выдвижении партиями и блоками кандидатов в новый состав теризбиркома сессия, по мнению А.БОЙКО, отвела всего два дня - слишком малый срок (законодательство отводит на процедуру 7 дней). Это не позволило политическим силам должным образом оформить представления на своих кандидатов. В итоге, 17 ноября облсовет утвердил новой состав Одесской областной территориальной избирательной комиссии во главе с представителем Партии регионов Николаем ЛОБАНОВЫМ, заместителем председателя избиркома Алексеем БОГУНЕНКО (Народная партия), секретарем Игорем ШЕВЧЕНКО (партия «Зеленая планета»). Не получили представительства в составе ТИК Блок Юлии Тимошенко, «Наша Украина - Народная самооборона» и Социалистическая партия.

Председатель облорганизации КИУ сразу же высказал прогноз, что состав избиркома «несбалансирован» и «не будет вызывать доверия у ключевых политических субъектов региона, что может создать почву для обвинений в нарушениях и фальсификациях».