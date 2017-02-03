Порошенко уволил пятерых глав райгосадминистраций в Одесской области

Президент Петр Порошенко уволил пятерых глав районных государственных администраций Одесской области. Об этом говорится в распоряжениях президента №№16-20 от 3 февраля.

В частности, глава государства уволил Дмитрия Франчука с должности председателя Захаровской райадминистрации, Валентина Стойкова – с должности председателя Измаильской райгосадминистрации, Дмитрия Наталуха - с должности председателя Лиманской райадминистрации Владимира Гавриша с должности главы Окнянской райадминистрации.

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Также Порошенко уволил и главу Ширяевской райадминистрации Тарасом Бойко, который пытался задать вопрос Порошенко во время его выступления в Одессе 12 января. Тогда Порошенко вступил с ним в перепалку.

Как сообщал УНИАН, президент уволил чрезвычайных и полномочных послов Украины в Хорватии, Республике Корея и Латвии.