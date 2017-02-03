Луценко призвал "хотя бы временно" прекратить внутренние противостояния

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"В эти дни наступает тот редкий и грозный час, когда на кону - Украина. Перед решающим столкновением враг задействовал всю мощь оккупационной орды и внутренних агентов. Одни убивают снарядами и пулями, другие - словами уныния, неприязни и мифом о мире любой ценой", - написал Луценко.

"Для Украины не наступит мир без Победы. Победа не придет без хотя бы временного прекращения внутреннего противостояния. Сколько бы не накипело, сейчас - то время, когда мы все - украинцы. И мы все в одном окопе с нашими героическими Вооруженными Силами. В единстве - наша сила!", - подчеркнул генпрокурор.