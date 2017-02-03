Лукашенко о российском торговом эмбарго: олигархов украинских давите, а не крестьян

Российские торговое эмбарго на поставки товаров из Украины бьет по украинским крестьянам, которые могли продавать сырье в Беларусь. Об этом Александр Лукашенко заявил в ходе общения с журналистами, которое транслировал "Дождь".

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"Нас начали упрекать, что вы из Украины товар завозите, наклейки приклеиваете и в Россию продаете. Да нет. Мы с Украины почти ничего не завозим. Почему мы не можем завезти. Потому что наши молокоперерабатывающие и мясокомбинаты загружены нашей продукцией, остается незагруженным 5-7%. Вот их мы можем дозагрузить, купив сырье по всему миру, не запрещено. Но и это плохо", - рассказал Лукашенко.

"Я задаю вопрос: если мы купили украинское молоко, допустим, привезли в переработку, а вы запрещаете это делать, кого мы наказали? Несчастного украинского крестьянина, который живет в деревне в этой Украине. Почему вы олигархические предприятия в России не закрыли? Порошенко и прочих? Недавно шум прошел, что закрыли предприятие Порошенко в какой-то губернии. Так это только сегодня. И то закрыли ли? Чего же вы торпедируете этих несчастных крестьян с Украины? Они враги россиянам или нам, белорусам? Вы там давите олигархов украинских. А почему не давят? А потому, что делятся. Вот вам и вся проблема эмбарго и продуктов питания", - считает он.

Напомним, ранее в январе Россия ограничила поставки говядины с двух белорусских предприятий. Россельхознадзор заподозрил, что они ввозят в Россию под видом белорусского украинское мясо.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что после вступления в действие экономической части Соглашения об ассоциации Украина-ЕС Россия намерена ввести с 1 января 2016 года эмбарго в отношении продовольственных товаров из Украины. Кроме того, с 1 января приостановлено действие зоны свободной торговли с РФ, по условиям которой украинские товары поступали на территорию России по нулевой ставке таможенного тарифа.

Напомним, Украина ввела зеркальные санкции в ответ на российское торговое эмбарго. Со 2 января 2016 года ко всем товарам происхождением из России применяют льготные ставки ввозной пошлины, установленные Таможенным тарифом Украины, при этом преференциальный режим в отношении РФ (свободная торговля) отменяется.