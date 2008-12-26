В НУ-НС подозревают БЮТ и ПР в совместных коварных планах

Народный депутат Украины Вячеслав КИРИЛЕНКО называет «политической расправой» заявления представителей БЮТ и Партии регионов относительно отставки министров от блока “Наша Украина – Народная самооборона”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.КИРИЛЕНКО заявил в интервью журналистам.

По его словам, «в одном политическом экстазе слились БЮТ и Партия регионов относительно отставки самых профессиональных и наиболее украинских министров – министра образования и министра культуры». Он добавил, что «эти две политических силы в который раз продемонстрировали свою тождественность».

В.КИРИЛЕНКО считает, что БЮТ и ПР «одинаковы по своей сути». При этом он добавил: «я не удивлюсь, если Партия регионов, получив несколько скрытых портфелей, проголосует за бюджет». Он отметил, что «это продолжение практики кулуарной политики, когда есть попытка все вопросы решить методом – давай, давай, бегом, бегом».

В.КИРИЛЕНКО считает, что нет никаких оснований отзывать фракции НУ-НС своих министров из правительства «в угоду политической конъюнктуре».

Как сообщал УНИАН, сегодня в парламенте председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН отметил, что фракция НУ-НС должна была бы отозвать своих представителей из правительства, поскольку ее часть не голосует за бюджет. В сессионном зале неоднократно представителями фракции БЮТ поднимался вопрос о необходимости отставки министров от НУ-НС из-за неголосования за бюджет на 2009 год.

Лидер фракции ПР в интервью журналистам подчеркнул, что фракция готова голосовать за отставку министра образования и министра культуры.