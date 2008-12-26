Кириленко выдвинул условие поддержки бюджета

Депутатская группа «За Украину» не будет голосовать за бюджет-2009, если в нем не будут увеличены расходы на оборону, здравоохранение, культуру.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в интервью журналистам народный депутат Вячеслав КИРИЛЕНКО, который возглавляет эту группу. (УНИАН: в состав группы “За Украину” вошли 18 народных депутатов, которые являются членами партий «Наша Украина», НРУ, а также внепартийные.)

В.КИРИЛЕНКО отметил, что проект бюджета на 2009 год не поддерживается частью фракции НУ-НС потому, что премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО не учитывает предложения по увеличению расходов на оборону, на здравоохранение, на культуру и на некоторые социальные программы. Он подчеркнул, что «это абсолютно умеренные цифры, которые по сравнению с теми деньгами, которые депутаты от БЮТ виртуально раздают в зале за уже решенные вопросы, просто смехотворны».

Он отметил, что «без решения этих проблем депутатская группа «За Украину» за бюджет голосов давать не будет».

В.КИРИЛЕНКО подчеркнул, что группа «не поддерживает идеологии, что лучше хоть какой-то бюджет», чем непринятие никакого. Он сказал, что такая идеология подходит тем, «кто чувствует себя временными людьми в правительстве».