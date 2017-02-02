В Европарламенте хотят для РФ новых санкций в случае препятствования минскому процессу

Соответствующее заявление лидера АЛДЕ было распространено в четверг в Брюсселе, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

«Я призываю президента Совета Дональда Туска и верховного представителя по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерику Могерини взять на себя ведущую роль в согласованных усилиях ЕС и вернуть в нужное русло Минский процесс. На последнюю новую военную агрессию, инициированную так называемыми сепаратистами, но при поддержке и благословении России, необходимо отреагировать ясным предупреждением Москве и остановить эскалацию насилия», – заявил Верховстадт.

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По убеждению политика, необходимо, чтобы снова заработал Минский процесс. «Решение должно быть политическим, а не военным. ЕС должен сохранить существующие санкции и подготовить новые, если Россия продолжит игнорировать международное право и препятствовать решению», – подчеркнул он.

Лидер группы также считает, что в решении ситуации ЕС должен «предпринять решительные действия» и «взять на себя инициативу». «Совет по иностранным делам в следующий понедельник должен принять конкретные решения по этому вопросу», – настаивает Верховстадт.

В свою очередь депутат группы, представитель по украинским вопросам Ханс ван Баален осудил эскалацию насилия в восточной Украине и призвал все стороны соблюдать режим прекращения огня. «Эта агрессия показывает, что пророссийские сепаратисты не уважают и не выполняют Минские договоренности. Санкции против России не могут быть сняты до тех пор, пока не будут выполнены Минские договоренности», – подчеркнул он.