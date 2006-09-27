У России ”краснеют уши” от ”дискриминации” русского языка в Украине

Факты дискриминации русского языка в Украине больше нельзя игнорировать и представлять как малозначащее явление.

Так в департаменте информации и печати МИД России "РИА Новости" прокомментировали ситуацию с русским языком в Украине.

"Гонителям русского языка в Украине необходимо наконец осознать, что двуязычие в Украине - это исторически сложившееся явление, и поэтому заниматься искоренением русского языка подобными методами просто контрпродуктивно", - говорится в комментарии.

В МИД России пояснили, что особенно не дают покоя русскому языку местные власти некоторых западных регионов Украины.

"Закручивание гаек" в отношении русского языка затрагивает здесь не только традиционную сферу официального общения, но и бытового", - заявляют МИД.

При этом МИд приводит ситуацию с русским языком в Ивано-Франковске, "отныне запрещено говорить по-русски на всей территории учебных заведений, не разрешается проводить массовые мероприятия на русском языке и даже расклеивать объявления на русском языке в общественных местах".

"Согласитесь, что приведенные примеры убедительно свидетельствуют о продолжающейся дискриминации русского языка в Украине", - говорится в комментарии.

В МИД России отметили, что проблема русского языка в Украине стала "притчей во языцех".

"И муссируют ее, заметьте, не граждане, а представители украинских политических кругов, которые своими воинственными заявлениями и лишенными здравой логики действиями разжигают ненужные страсти среди населения Украины", - говорится в комментарии.

"Цель искусственно нагнетаемой ими напряженности вокруг русского языка в Украине видна как на ладони: вытеснить русский язык из различных сфер общественной жизни и на всех уровнях в надежде нажить себе политический капитал", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

МИД России выражает сожаление в связи с тем, что "в эту неблаговидную кампанию наряду с правонационалистическими силами включилось министерство юстиции Украины".

В частности, "в публично обнародованном ведомством проекте государственной языковой политики содержатся формулировки, от которых "краснеют уши".

Кроме того, "в число ярых недругов русского языка записали себя и украинские парламентарии от "Блока Юлии Тимошенко", которые прежде в этом вопросе, что называется, "соблюдали приличия", отметили в МИД РФ.

В частности, поясняет МИД, депутат от фракции БЮТ в Верховной Раде в ультимативной форме предложил спикеру Александру Морозу отказаться от использования русского языка в ходе сессионных заседаний.

"Русский язык сильно помешал и другому члену фракции БЮТ в Верховной Раде Николаю Томенко. Этот политик разразился гневными тирадами в адрес мэра Киева Черновецкого за то, что он выступает на русском языке в ходе заседаний городских органов власти", - говорится в комментарии.

Украинская правда