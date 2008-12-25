Ющенко с Тимошенко договорились учесть евпаторийский урок

В Украине планируется провести полную инвентаризацию той деятельности, которая ведется сегодня в жилых домах, населенных пунктах, особенно в городах.

Как передает корреспондент УНИАН, такой вопрос обсуждал Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня с премьер-министром страны Юлией ТИМОШЕНКО.

«Сегодня мы говорили с Юлией Владимировной (ТИМОШЕНКО – УНИАН) о том, как через органы местного самоуправления, местную власть (провести инвентаризацию – УНИАН)… Мы приняли решение о полной инвентаризации деятельности, которая находится в жилых домах», - сказал В.ЮЩЕНКО сегодня в Евпатории, где он осматривал работы по ликвидации завалов в доме по ул. Некрасова.

Он также сообщил, что на базе решения об инвентаризации правительством будут выработаны документы, где будут перечислены виды деятельности, которую нельзя совмещать с жильем людей. Президент заявил, что в городе произошла действительно большая беда.

По словам В.ЮЩЕНКО, этот урок «не должен остаться без ответа». При этом, отметил глава государства, очень жаль, что в результате взрыва погибло так много людей.

Как сообщал УНИАН, взрыв в Евпатории на улице Некрасова, 67, в пятиэтажном шестиподъездном 95-квартирном жилом доме (1965 года постройки) произошел 24 декабря около 22.00.

Из-под завалов извлечены тела 19 погибших. Спасен 21 человек. Под завалами могут находиться до 60 человек.

Сегодня Кабмин выделил 70 млн. грн. на первоочередные работы по ликвидации последствий взрыва в доме в Евпатории.

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО сообщила, что «по предварительным заключениям экспертов, этот взрыв произошел не в результате утечки природного газа». Взрыв в доме мог произойти из-за взрыва кислородных баллонов, которые были в подвале дома. «Окончательно дать ответ о причине взрыва можно будет лишь после того, когда спасатели доберутся до подвала и смогут разобрать эту мастерскую и увидеть, какие взорвались баллоны”, - сказала премьер.