Геращенко о словах Пескова по Авдеевке: уже и не скрывают, подонки, что заварили эту кашу

15:59, 01 февраля 2017
Политика
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Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко прокомментировала заявление относительно Авдеевки пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова.

Геращенко прокомментировала слова Пескова относительно Авдеевки / Фото УНИАН

"Уже и не скрывают, подонки, что заварили эту кашу, убили десятки военных и гражданского населения в Авдеевке, чтобы побудить США и мир к "диалогу". Военные преступники, убийцы", - написала она на странице в Facebook.

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Как сообщал УНИАН, в Кремле заявили, что эскалация конфликта на Донбассе – это повод для "возобновления диалога и сотрудничества" между РФ и США, в частности, с целью "решения украинского узла".

Напомним, оккупанты с 29 января обстреливают украинские позиции у Авдеевки, а также жилые кварталы. 30 января город из-за обстрелов остался без водо-, электро - и теплоснабжения.

Сегодня, 1 февраля, в Киеве на Майдане Независимости попрощались с 4 погибшими под Авдеевкой бойцами.

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Теги: #Авдеевка#Геращенко#Песков