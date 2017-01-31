Началось срочное заседание ОБСЕ по преступлениям российской стороны в Авдеевке - МИД

Об этом спикер Министерства иностранных дел Марьяна Беца написала в Twitter.

«Началось срочное заседание ОБСЕ в отношении преступлений российской стороны в Авдеевке. Призываем наших партнеров усилить давление на РФ», - отметила Беца.

Как сообщал УНИАН, ранее Беца сообщала, что заседание Постоянного совета ОБСЕ относительно обострения ситуации на Донбассе состоится в Вене по требованию Украины.

По ее словам, для Украины важно донести до международного сообщества, до 57 стран-участниц ОБСЕ, последнюю информацию о ситуации в Авдеевке. Также, по ее словам, важно привлечь внимание к абсолютно наглому нарушению Россией Минских соглашений, нарушение международного права и совершению военных преступлений на территории Украины.

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Заседание Постоянного совета ОБСЕ проходят в закрытом режиме.

Оккупанты с 29 января очень активно обстреливают украинские позиции возле Авдеевки, а также жилые кварталы, и не соглашаются прекратить огонь.

В целом обострилась ситуация по всей линии разграничения. По данным штаба АТО, с 29 января в результате боевых действий погибли семь украинских военных, более 30 получили ранения.

30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без водо-, электро - и теплоснабжения. В результате отключения высоковольтной линии было прекращено электроснабжение Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции. В городе объявлено чрезвычайное положение.