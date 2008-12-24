Черновецкий рассказал, как Тимошенко ответила открыткой на его молитвы

Киевский городской голова Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ в канун Новогодних праздников поблагодарил премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО за направленные ему личные поздравления и признался ей в любви, назвав «великим человеком».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ в интервью журналистам.

«Сегодня Юлия Владимировна ТИМОШЕНКО, которая поздравила меня открыткой, впервые со своей личной подписью, ее рукой все написано, с Рождеством и Новым годом, она сказала, что рядом, вместе мы сделаем мою родину Украину, ее родину, счастливой. Мне это очень приятно, потому что до этого она предлагала ко всеобщему обозрению немножко другие эпитеты», - рассказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

По его словам, он каждый день молился за Ю.ТИМОШЕНКО, и предполагает, что эти молитвы дошли до премьер-министра. «Я искренне ее люблю. Она великий человек. У нее громадное политическое будущее, что бы о ней не говорили, как, собственно, и у скромного мэра Киева», - подчеркнул Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Обращаясь к представителям СМИ, он продолжил: «Поздравьте ее отдельно. Передайте ей мои слова благодарности и искренней христианской любви. А открытку я ей уже направил».