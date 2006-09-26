В Харькове вынесен приговор организаторам взрывов в супермаркетах

Дзержинский районный суд Харькова вынес приговор организаторам взрывов в харьковских супермаркетах «Юси» и «Сильпо».

Как передает сайт «Украина криминальная», 28 летний Андрей РАЗУМНЫЙ присужден к 7,5 лет лишения свободы, 31 летний Роман ЧЫНДАК-ООЛ - 7 лет. Оба - с конфискацией имущества. Кроме того, обвиняемые должны будут компенсировать моральный и материальный ущерб пострадавшим от взрывов и расходы на экспертизы, проведенные в ходе следствия, что в сумме составляет более 300 тыс. грн.

Преступники, осужденные за покушение на вымогательство, хулиганство, хранение и изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств, полностью признали свою вину.

Как установило следствие, харьковские супермаркеты «МКС», «Класс», «Таргет», «Восторг», «Метро», «ЮСИ» и «Сільпо» молодые люди шантажировали с февраля по апрель. Вначале изготовили взрывчатку по инструкции из интернета, потом рассылали по электронной почте на адреса супермаркетов письма с требованием 50 тыс. дол. И угрозами от имени политической организации «Не МЫ». Руководство всех магазинов, кроме «ЮСИ» и «Сільпо», почти 3 месяца переписывалось с вымогателями, и те надеялись получить деньги. Супермаркеты, дирекция которых не отреагировала на угрозы, взрывники и выбрали, чтобы доказать серьезность своих намерений. О последствиях двух взрывов в «ЮСИ» и «Сільпо» молодые люди узнали только вечером, из выпуска новостей. «За 15 минут до того, как должно было рвануть, мы звонили в милицию и были уверены, что людей выведут, поэтому спокойно поехали домой...» - сказал на суде А.РАЗУМНЫЙ.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля в Харькове в супермаркетах "Сільпо" и "ЮСИ", расположенных в жилом массиве "Алексеевка", почти одновременно прозвучали два взрыва ("ЮСИ", проспект Людвига Свободы, 30 и в супермаркете сети "Сільпо", проспект Победы, 64). Оба взрыва произошли в ящиках камер хранения. Пострадало 14 человек, в т.ч. двухлетний ребенок. Через несколько дней милиция задержала двух человек, у которых при обыске были изъяты компоненты взрывных устройств и адреса, по которым отсылались письма.