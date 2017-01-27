Аваков ожидает на следующей неделе получить фамилии кандидатов на должность руководителя Нацполиции

Об этом он сообщил сегодня в интервью журналистам по завершению презентации книги о формировании добровольческого движения в системе МВД.

«Я как министр рассчитываю получить от этой комиссии, надеюсь на следующей неделе, три лучшие кандидатуры, из которых буду выбирать для того, чтобы сделать представление в Кабинет министров», - сказал Аваков.

Читайте такжеСписок претендентов на должность главы Нацполиции сократился до 10 человек, победителя планируют определить до 6 февраля

Как сообщал УНИАН, накануне, 26 января, Консультативная комиссия определила 10 претендентов на должность руководителя ведомства и планирует завершить конкурс и представить министру внутренних дел трех кандидатов на должность председателя Нацполиции не позднее 6 февраля.

Конкурс был объявлен после увольнения в ноябре 2016 года тогдашнего руководителя ведомства Хатии Деканоидзе.

13 января в Нацполиции проинформировали, что принять участие в конкурсе на должность руководителя ведомства изъявили желание 64 кандидата. Среди них, в частности, руководитель столичного управления Нацполиции Андрей Крищенко, вр.и.о. начальника НПУ Вадим Троян, заместитель начальника - руководитель аппарата Константин Бушуев, сотрудники региональных управлений полиции, ряд адвокатов, несколько пенсионеров и одна домохозяйка.

24 января началось тестирование кандидатов на должность руководителя Нацполиции. В то же время Троян и Крищенко не явились на тестирование.

25 января Троян заявил об отказе от участия в конкурсе на должность главы Нацполиции.