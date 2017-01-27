Аваков ожидает на следующей неделе получить фамилии кандидатов на должность руководителя Нацполиции
Министр внутренних дел Арсен Аваков ожидает на следующей неделе получить от Консультативной комиссии по отбору руководителя Национальной полиции Украины фамилии трех кандидатов.
Об этом он сообщил сегодня в интервью журналистам по завершению презентации книги о формировании добровольческого движения в системе МВД.
«Я как министр рассчитываю получить от этой комиссии, надеюсь на следующей неделе, три лучшие кандидатуры, из которых буду выбирать для того, чтобы сделать представление в Кабинет министров», - сказал Аваков.
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Как сообщал УНИАН, накануне, 26 января, Консультативная комиссия определила 10 претендентов на должность руководителя ведомства и планирует завершить конкурс и представить министру внутренних дел трех кандидатов на должность председателя Нацполиции не позднее 6 февраля.
Конкурс был объявлен после увольнения в ноябре 2016 года тогдашнего руководителя ведомства Хатии Деканоидзе.
13 января в Нацполиции проинформировали, что принять участие в конкурсе на должность руководителя ведомства изъявили желание 64 кандидата. Среди них, в частности, руководитель столичного управления Нацполиции Андрей Крищенко, вр.и.о. начальника НПУ Вадим Троян, заместитель начальника - руководитель аппарата Константин Бушуев, сотрудники региональных управлений полиции, ряд адвокатов, несколько пенсионеров и одна домохозяйка.
24 января началось тестирование кандидатов на должность руководителя Нацполиции. В то же время Троян и Крищенко не явились на тестирование.
25 января Троян заявил об отказе от участия в конкурсе на должность главы Нацполиции.