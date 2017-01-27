Турчинов вспомнил, как в 2014 году добровольцы остановили попытки армии Путина привести "легитимного"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время презентации в Киеве книги “Добробаты. История подвига батальонов, которые спасли страну” заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

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“Сегодня по модели добровольческих батальонов построена армия, по модели добровольческих батальонов построена Национальная гвардия, и по этой модели мы строим нашу мощь, по этой модели мы строим нашу победу”, - сказал он.

Турчинов напомнил, что российская агрессия против Украины началась 20 февраля 2014 года, когда на Майдане в Киеве расстреливали героев Небесной сотни. “Россияне - они все хорошо рассчитали: режим Януковича обречен, а новой власти еще нет, они начали тогда, когда украинской армии фактически не было - системно годами уничтожался оборонный потенциал Украины, и так, чтобы не поднялся, чтобы сопротивления не было”, - подчеркнул Турчинов.

Он отметил, что в то время вдоль границ Украины было сконцентрировано примерно 80 тысяч хорошо вооруженных и подготовленных российских войск.

По словам Турчинова, в условиях отсутствия ресурсов надо было в кратчайшее время перебросить на Восток силы, которые были в наличии, чтобы хотя бы встретить врага на наиболее опасных направлениях - Киев, Сумы, Харьков, тому подобное.

“Они (россияне) хотели спокойно пройти с Востока на Запад, и с военным обозом привести, как они говорили, “легитимного президента”. Но остановили их добровольцы-герои - те, которые были одеты, кто во что, и, как правило, только со стрелковым оружием в руках”, - сказал Турчинов.

Он подчеркнул, что именно добровольческие батальоны дали возможность выиграть время и создать армию, восстановить оборонно-промышленный комплекс, разработать и начать выпускать новые образцы оружия.

В свою очередь, присутствующий на мероприятии министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что книга «Добробаты. История подвига батальонов, которые спасли страну» - это украинская история, история украинских воинов. “Это пример истории для всех украинцев, в том числе для тех, кто потом будет читать об этих событиях, вспоминать, как формировались добробаты”, - сказал Аваков.