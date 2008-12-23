Кабмин предлагает установить военным возрастной ценз для выхода на пенсию

Кабинет министров выступает с законодательной инициативой относительно установления пенсионного возраста на уровне 55 лет для назначения всех видов пенсий военнослужащим.

Об этом говорится в проекте Закона Украины “О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Украины (касающиеся социальной защиты военнослужащих, лиц рядового и начальственного состава, в том числе в части пенсионного, материального обеспечения и предоставления льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг)”, который вчера был зарегистрирован в Верховной Раде (№3519).

Как говорится в пояснительной записке, законопроект разработан с целью введения обоснованных подходов к социальной защите военнослужащих, лиц рядового и начальственного состава, в том числе в части пенсионного, материального обеспечения и предоставления льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг.

В частности, среди предложенных правительством законодательных нововведений предусмотрено установление пенсионного возраста на уровне 55 лет для назначения всех видов пенсий военнослужащим, лицам рядового и начальственного состава, а также ограничение максимального размера на уровне 50 тыс. грн. для выплаты военнослужащим, лицам рядового и начальственного состава одноразовой денежной помощи при увольнении со службы.

Авторы законопроекта отмечают, что его введение даст возможность сократить в 2009 году расходы из государственного бюджета в сумме около 700-750 млн. грн.

Следует отметить, что сегодня, в соответствии с законами Украины “О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с воинской службы, и некоторых других лиц”, “О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей”, “О государственных гарантиях социальной защиты военнослужащих, которые увольняются со службы в связи с реформированием Вооруженных Сил Украины, и членов их семей” военнослужащие имеют право на получение пенсии в размере около 50% от денежного обеспечения после 20 лет службы независимо от возраста увольнения в запас или отставку. При этом средний возраст военного пенсионера может составлять 35-40 лет.

В комитете по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной Рады рассмотрение указанного проекта закона запланировано на завтра, 24 декабря.

В то же время, как сказал корреспонденту УНИАН источник в комитете, народные депутаты вряд ли поддержат этот законопроект, особенно в части, касающейся назначения пенсий военнослужащим с 55 лет.

“Этот законопроект уже вызвал значительный негативный резонанс среди офицеров Вооруженных Сил. Экономить таким образом на защитниках Отчизны, даже в условиях финансово-экономического кризиса, недопустимо”, - подчеркнул источник.