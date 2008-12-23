Нафтогаз утверждает, что полностью расплатился с Газпромом... за октябрь

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» заявляет, что полностью выполнила свои финансовые обязательства по оплате импортированного газа с января по октябрь текущего года включительно.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центр НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что компания считает, что заявления о наличии просроченной задолженности Компании перед поставщиком импортированного газа в Украину компанией "РосУкрЭнерго" АГ являются некорректными, не соответствующими действительности и существенно препятствующими переговорному процессу между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» относительно заключения контрактов на поставку газа в Украину, транзит газа ОАО «Газпром» европейским потребителям в 2009 году.

В частности, НАК «Нафтогаз Украины» рассчитывается за потребленный импортированный газ с компанией «РосУкрЭнерго» АГ, которая, в свою очередь, перечисляет средства 100% дочерней компании ОАО «Газпром» - «Газпром экспорт». Таким образом, конечным получателем денежных средств от НАК «Нафтогаз Украины» за импортированный газ является «Газпром». С учетом некоторых осложнений в расчетах, которые возникли в результате значительного негативного влияния финансового кризиса, между председателем правления НАК «Нафтогаз Украины» Олегом ДУБИНОЙ и председателем правления ОАО «Газпром» Алексеем МИЛЛЕРОМ была достигнута договоренность об оплате газа, который импортируется в Украину, до конца месяца, следующего за месяцем поставки.

«Таким образом, НАК «Нафтогаз Украины» полностью выполнила свои финансовые обязательства по оплате импортированного газа с января по октябрь месяц текущего года включительно. На сегодняшний день осуществляются текущие расчеты за газ, полученный в ноябре 2008 года», – отмечено в сообщении.

Что касается заявлений представителей компании «РосУкрЭнерго» АГ о начислении штрафных санкций и пени за так называемый «просроченный долг», НАК «Нафтогаз Украины» официально заявляет, что данные финансовые обязательства могут обсуждаться только после завершения действия контракта, оформления актов сверки и, возможно, проведения претензионной работы. Таким образом, попытка представить штрафы и пени как существующую задолженность Компании не отвечает действительности.

Кроме того, НАК «Нафтогаз Украины» неоднократно обращала внимание компании «РосУкрЭнерго» АГ на системные нарушения с ее стороны сроков расчетов за предоставленные услуги по транзиту природного газа по территории Украины, его хранению и отбору из подземных хранилищ Компании. НАК «Нафтогаз Украины требует добросовестного выполнения условий контракта со стороны «РосУкрЭнерго» АГ.

НАК «Нафтогаз Украины» в очередной раз обращается с требованием не нагнетать ситуацию вокруг переговорного процесса между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» и не переводить сугубо экономические отношения хозяйствующих субъектов в политическую плоскость.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря в интервью телеканалу «Интер» бизнесмен Дмитрий ФИРТАШ заявил, что сегодня Украина имеет 3 млрд. 200 млн. долларов долга на 1 января 2009 года и что пока наша страна перечислила лишь 1 млрд. долл.

Компания RosUkrEnergo AG (Швейцария) была создана в 2004 году для поставок среднеазиатского газа в Украину и до 2008 года являлась эксклюзивным поставщиком газа в Украину, реализуя его украинским потребителям через ЗАО «УкрГаз-Энерго». 50% RosUkrEnergo принадлежит российскому газовому монополисту ОАО «Газпром», 45% – украинскому бизнесмену Д.ФИРТАШУ, 5% - Ивану ФУРСИНУ.

В феврале 2008 года в ходе газовых переговоров Россия и Украина договорились об отмене посредников, занимающихся поставками газа из России в Украину. Тем не менее, позже было решено оставить в цепочке RosUkrEnergo до конца 2008 года.