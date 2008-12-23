Черновецкий пообещал повышение квартплаты

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ прогнозирует в новом году повышение квартплаты для “среднего звена” киевлян на 30%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопрос, планирует ли городская власть повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения столицы.

Мэр в очередной подчеркнул, что добьется того, что в Киеве будет торжествовать принцип: богатые платят за социально незащищенных. По его словам, около 700 тыс. малообеспеченных будут платить за жилищно-коммунальные услуги еще меньше, чем сейчас, или вообще не будут платить. Для жителей элитных домов будут увеличены платежи, но мэр не уточнил, во сколько раз.

“А для среднего звена будет повышение на 30% по квартплате”, - сказал мэр.

Он также сообщил, что в Киеве начинается программа “Обложение”. Как пояснил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, людям с высоким достатком придется платить за элитные машины, за яхты, за самолеты-вертолеты, за пролет над городом, за прохождение кораблем по акватории Днепра. Полученные деньги мэр обещает направить на улучшение условий жизни киевлян, в частности, на экологию.

“Я верну осетров в Днепр. У меня есть программ “Днепр”, - заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.