Дело Сущенко: суд в Москве продлил арест украинскому журналисту (видео)

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, такое решение огласил судья, таким образом полностью удовлетворив ходатайство гособвинителя.

Читайте такжеФСБ задержала адвоката Полозова в Крыму

Перед началом заседания Сущенко поблагодарил свою семью, коллектив информагентства «Укринформ» и всех неравнодушных за поддержку.

«Со мной все хорошо, чувствую себя нормально, все будет хорошо. Я вас люблю», - сказал Сущенко.

Журналист также сообщил, что получил письма от президента Украины Петра Порошенко и министра иностранных дел Павла Климкина, в которых сказано, что они делают все необходимое для его освобождения.

«Содержание этих писем даёт силы надеяться на оптимистическое решение в будущем. Хотел бы поблагодарить их за помощь и усилия, которые они предпринимают для решения в позитивном ключе моей судьбы», - сказал Сущенко.

«Соотечественникам хотел бы пожелать единства и избегать ненависти», - подчеркнул он.

На заседании суда присутствовал консул Украины Геннадий Брескаленко, который предоставил суду письмо от имени временно поверенного Украины в РФ Руслана Нимчинского, где указано, что посольство готово разместить Сущенко в гостевом доме при дипмиссии в случае перевода его под домашний арест.

Кроме того, посольство гарантирует сопровождение Сущенко в следственные и судебные органы РФ.

Сущенко также обратился к суду с просьбой допустить в качестве его общественного защитника консула Брескаленко, однако суд согласился с прокурором и отклонил это ходатайство, мотивируя это «уже наличием защитника».

Суд прошёл в закрытом режиме, журналисты могли присутствовать в зале только в начале заседания и при оглашении вердикта. Таким образом, было отклонено ходатайство защиты о проведении открытого заседания, так как предметом рассмотрения суда является продление срока содержания под стражей, а не рассмотрение дела по существу, где есть «гостайна».

Как сообщал УНИАН, 30 сентября ФСБ России задержала в Москве журналиста "Укринформа" Романа Сущенко по подозрению в шпионаже. В российской спецслужбе считают, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В украинской разведке причастность Сущенко к ведомству не подтверждают.