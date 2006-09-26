Окровавленные пострадавшие после нападения на офис Витренко (фото)

Шевченковский райотдел внутренних дел г. Киева возбудил уголовное дело по факту нападения 25 сентября вечером на офис Прогрессивно-социалистической партии Украины, который расположен в Киеве по ул. Крещатик, 42-а.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей УМВД Украины в г. Киеве, вчера около 18.30 в дежурную часть Шевченковского райотдела милиции поступило сообщение о нападении двух неизвестных на офис партии.

Следственно-оперативной группой, которая выезжала на место происшествия, установлено, что в офис ПСПУ ворвались двое неизвестных в масках, которые деревянными битами нанесли телесные повреждения двум гражданам, находившимся в офисе (одному мужчине и одной женщине), разбили три компьютерных монитора и скрылись. Пострадавшие в результате нападения были госпитализированы в больницу.

Уголовное дело возбуждено по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Проводятся оперативные мероприятия по установлению лиц, напавших на офис ПСПУ, опрашиваются свидетели и очевидцы инцидента.