Юрист объяснил несовершенство законодательства о финансировании партий

Так руководитель юридического департамента Аграрной партии Ирина Петренко прокомментировала заключение Нацагентства по предотвращению коррупции, в котором 12 политических партий обвинили в несоблюдении законодательства при подаче отчетов за 3 квартал. Речь идет о том, что среди компаний, которые финансировали партии, нашли те, которые имеют бенефициарных собственников-иностранцев.

Читайте также21% кандидатов от Аграрной партии избраны в местные советы

«Действительно, согласно закону Украины «О политических партиях», взнос в поддержку политической партии не разрешается делать определенным категориям, в частности, юридическим лицам, конечными бенефициарными владельцами которых являются иностранцы. Любое юридическое или физическое лицо, намереваясь перечислить средства в поддержку партии, должно заполнять заявление, в котором подтверждает, что в отношении него нет запретов, а банки соответственно не принимают платеж на осуществление такого взноса без такого заявления. То есть, банки в данной ситуации должны быть, в своем роде, гарантами недопущения финансирования партий из запрещенных источников. Проблема в том, что банки перечисляют средства, не требуя таких заявлений. Иногда их работники вообще не знают об этой норме», - отметила Ирина Петренко.

Юрист отметила, что законодатели, с одной стороны, установили запреты и предусмотрели ответственность за нарушения, а с другой - не предусмотрели механизмов, которые смогли бы защитить политические партии.

«Когда партия получает на счет средства, ее работники видят информацию по платежу, которую предоставил банк: код ЕГРПОУ, сумму взноса, назначение платежа. В соответствии с законодательством, за партиями не закреплена обязанность проверять это юридическое лицо, сделавшее взнос», - подчеркивает Ирина Петренко.

Согласно законодательству, если партии стало известно, что есть нарушения, она может перечислить средства назад тому юридическому лицу, в отношении которого есть запрет. Но и здесь есть подводные камни, убеждена юрист.

«Не определен срок, сколько на это дается времени (то есть на установление нарушения порядка финансирования). Не указано, кто должен сообщить о том, что есть нарушение законодательства. Поэтому закон нужно дорабатывать, а не ставить под сомнение реноме политических сил, исповедующих прозрачность», - резюмировала юрист.

Напомним, Департамент по вопросам предотвращения политической коррупции заявил о признаках правонарушений в отчетах за третий квартал прошлого года двенадцати украинских политических партий.