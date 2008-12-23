Тимошенко: Кабмин намерен заменить все налоги на зарплату

Правительство намерено в 2009 году ввести единый социальный взнос.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО вчера во время внеочередного заседания правительства, комментируя суть 17 законопроектов, подготовленных правительством для сбалансирования проекта государственного бюджета на 2009 год.

«Мы сегодня как раз перед вызовом финансового мирового кризиса принимаем решение, которое уже давно обсуждается в Украине – это замена всех налогов на фонд заработной платы на единый социальный взнос», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, введение единого социального взноса позволит оптимизировать налогообложение фонда заработной платы. «Эта мера позволит сделать так, что этот налог будет упрощенным и посильным для реального сектора экономики», - пояснила премьер.

В целом, по словам Ю.ТИМОШЕНКО правительство подготовило 14 законопроектов, регулирующих сферу налогообложения.

«Все законопроекты, которые мы предлагаем, позволяют положить начало социальной справедливости в налогообложении. Мы будем предлагать в этом едином пакете законов для принятия бюджета также налог на недвижимость исключительно для богатых», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Предлагается облагать налогом дома площадью более 300 кв. метров и квартиры площадью более 150 кв. метров, добавила глава правительства.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что правительство намерено сохранить на уровне 2008 года социальные расходы за счет сокращения льгот для чиновников и народных депутатов.

Кроме того, по ее словам, правительство намерено в 2009 году приравнять размер минимальной заработной платы к минимальному прожиточному уровню.

«В следующем году вступает в силу закон, который предусматривает приравнивание минимальной заработной платы к минимальному прожиточному уровню, и первый разряд работников бюджетной сферы должен составить размер минимальной заработной платы, приравненный к минимальному прожиточному уровню. Мы также это будем учитывать в бюджете», - подчеркнула премьер-министр.