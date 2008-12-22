Народная самооборона «похоронила» гривню

В Черновцах активисты «Народной самообороны» провели "похороны гривни".

Как передает корреспондент УНИАН, под звуки оркестра поминальной колонной с лозунгами: «Руководство НБУ - к ответственности!», «Не провоцируйте народ на массовые беспорядки», «Позор Стельмаху и Порошенко!», «Если не опомнитесь, то мы вас успокоим», «Народ вам не простит» - более 50 активистов Черновицкой облорганизации партии «Вперед, Украина!» и «Народной самообороны» принесли под стены областного управления Нацбанка два гроба с надписями «Похороны гривни».

В руках участников акции были венки, на которых прикреплены траурные ленты «От пострадавших в банковских аферах студентов, предпринимателей, работников государственных учреждений». Участники акции положили меньший гроб с «умершей гривней» под двери учреждения, которое ее «убило», а больший гроб понесли в похоронное бюро. К представителям акции протеста из филиала Нацбанка никто не вышел.

Как сообщил в интервью УНИАН председатель Черновицкой городской организации ГО «Народная самооборона» Василий ТАНКЕВИЧ, на акцию протеста вывела людей сложная финансовая и экономическая ситуация в стране. По его словам, в такой ситуации действия Национального банка «должны были бы быть направлены на обеспечение стабильности национальной валюты», однако люди, которые получили кредиты в иностранной валюте, «обязаны теперь на 50% переплачивать за кредит».

«Наши кормчие думают, что у людей терпение не лопнет, что они будут отдавать последние копейки ради того, чтобы кто-то заработал последний миллион. Поэтому нас не устраивает политика Президента страны, НБУ по отношению к гривне. Спекуляция в банковской системе привела к банкротству малого бизнеса, к нищете среди населения страны. Вкладчики никогда не будут вкладывать средства в банки, потому что наше доверие возобновляли долгих 17 лет, а сломали за неполный месяц. Причин для такого падения гривни не было, нас развели как последних недотеп», - отметил В.ТАНКЕВИЧ

«Мы придем через неделю точно так, как сегодня, и посмотрим, что они сделали для того, чтобы стабилизировать нашу валюту», - подчеркнул он.