Ющенко требует от Тимошенко бездефицитный бюджет на 2009 год

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает, что государственный бюджет на 2009 год должен быть бездефицитным и сбалансированным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА сегодня на брифинге для прессы.

Она отметила, что, по мнению Президента, первоочередная задача на сегодня для всех ветвей власти – это принятие государственного бюджета на следующий год.

Еще один сверхважный шаг – стабилизация курсовой политики в государстве.

По словам И.ВАННИКОВОЙ, Президент также в который раз настаивает на скорейшем принятии парламентом полного пакета антикризисных мер.

И.ВАННИКОВА рассказала, что именно этим вопросам были посвящены сегодняшние встречи главы государства с председателем Верховной Рады Владимиром ЛИТВИНЫМ, председателем Национального банка Владимиром СТЕЛЬМАХОМ, министром финансов Виктором ПИНЗЕНИКОМ.

В частности, во время встречи с В.ЛИТВИНЫМ В.ЮЩЕНКО отметил, что принятие главного финансового документа государства даст возможность стабилизировать финансовую систему, минимизировать негативные последствия кризисных явлений для экономики и социальной сферы.

Президент также особо подчеркнул, что сбалансировать бюджет на 2009 год невозможно без пакета антикризисных законопроектов.