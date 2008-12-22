Ющенко требует от Тимошенко бездефицитный бюджет на 2009 год
Президент говорил с Литивным и Пинзеником
|Ирина ВАННИКОВА
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА сегодня на брифинге для прессы.
Она отметила, что, по мнению Президента, первоочередная задача на сегодня для всех ветвей власти – это принятие государственного бюджета на следующий год.
Еще один сверхважный шаг – стабилизация курсовой политики в государстве.
По словам И.ВАННИКОВОЙ, Президент также в который раз настаивает на скорейшем принятии парламентом полного пакета антикризисных мер.
И.ВАННИКОВА рассказала, что именно этим вопросам были посвящены сегодняшние встречи главы государства с председателем Верховной Рады Владимиром ЛИТВИНЫМ, председателем Национального банка Владимиром СТЕЛЬМАХОМ, министром финансов Виктором ПИНЗЕНИКОМ.
В частности, во время встречи с В.ЛИТВИНЫМ В.ЮЩЕНКО отметил, что принятие главного финансового документа государства даст возможность стабилизировать финансовую систему, минимизировать негативные последствия кризисных явлений для экономики и социальной сферы.
Президент также особо подчеркнул, что сбалансировать бюджет на 2009 год невозможно без пакета антикризисных законопроектов.