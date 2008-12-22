Наша Украина не рассчиталась за рекламу по НАТО?

Партия "Народный Союз Наша Украина" не рассчиталась с рекламным агентством «Довіра Аутдор» за рекламную кампанию «Вячеслав Кириленко в поддержку НАТО», который был размещен на 933 билл-бордах по всей территории Украины в октябре этого года.

Об этом говорится в претензионном письме генерального директора ООО «Довіра Аутдор» Александра СЫТНИКА к заказчику – "Народному Союзу Наша Украина" в лице С.МАЛЕВАНЦА, текстом которого располагает УНИАН.

Как говорится в письме, за рекламную кампанию в октябре 2008 года «Наша Украина» задолжала «Довірі Аутдор» почти 2,3 млн. грн., из которых 1,15 млн. грн. составляет долг исполнителя перед подрядчиками.

По словам А.СЫТНИКА, недоразумение с «Нашей Украиной» является сугубо коммерческим вопросом, вызванным неуплатой за рекламные услуги.

«Мы не ставим целью испортить политический имидж партии, которая находится у власти. Лично я симпатизировал людям, которые возглавляют «Нашу Украину», и меня удивляет такое их поведение, но нонсенс: партия, провозглашающая, что защищает народ, сама же не выполняет своих обязательств», - отмечает А.СЫТНИК.

Как сообщил руководитель рекламного агентства, причина, по которой «Наша Украина» заняла позицию неуплаты услуг, ему неизвестна. По его словам, по состоянию на 15 октября «Довірою Аутдор» выполнены все обязательства в полном объеме, и претензий со стороны заказчика не было.

По словам руководителя «Довіри Аутдор», «Наша Украина» не только не дает никаких объяснений по поводу дебиторской задолженности, но и игнорирует все звонки «Довіри Аутдор» на мобильный представителя партии. Попытки достучаться до заказчика не имеют результата.

Без ответа находится и письмо-претензия о возмещении ущерба, которое руководство «Довіри Аутдор» адресовало к НСНУ еще 3 ноября.

В свою очередь, немедленной уплаты долгов от «Довіри Аутдор» требуют подрядчики, заручившись поддержкой Союза предприятий внешней рекламы. В случае, если требование расплатиться за рекламоносители не будет выполнено, подрядчики (операторы внешней рекламы) обещают добиваться от «Довіри Аутдор» уплаты задолженности через суд.

«Из-за ситуации с «Нашей Украиной» наша компания может испортить свой имидж: мы не можем рассчитаться с подрядчиками, поскольку с нами не рассчитался основной заказчик – политическая партия. Мы сами не заработали на этом денег, но должны людям», - прокомментировал А.СЫТНИК.

Теперь, по словам руководителя фирмы, “Довіра Аутдор" намерена отстаивать возвращение долгов до последнего. “Если попытки воспитать платежную культуру у «Нашей Украины» через СМИ не будут иметь результата, будем судиться, понимая, что это займет время, и рискует обернуться на грандиозное политическое шоу, на котором кое-кто не упустит нагреть руки”, - говорит А.СЫТНИК.

УНИАН сегодня утром обратился к НСНУ за комментарием по этому поводу, однако до сих пор его не получил.