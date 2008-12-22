1 января руководство Газпрома не будет в состоянии вести переговоры - эксперт

Решение газового спора с Россией потребует личного участия премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в переговорах в Москве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Москве сказал научный руководитель Института проблем глобализации (РФ) Михаил ДЕЛЯГИН.

«Будет незначительное повышение цен, о котором удастся договориться лично госпоже ТИМОШЕНКО. Это будет ее личная победа, но для этого ей придется приехать сюда лично», - сказал М.ДЕЛЯГИН.

При этом он отметил, что «приехать придется не 30 декабря, а где-то 2 января, 1 января наше руководство вряд ли будет в состоянии вести переговоры».

Он предполагает, что в ходе переговоров будут возникать конфликтные ситуации, но это не приведет к «закручиванию вентиля».

«Конфликты дойдет до определенной остроты…, а после договоренностей все выдохнут с облегчением», - сказал он.

В тоже время он уверен, что Украина не будет несанкционированно отбирать газ из транзитной трубы за счет европейский потребителей.

«Украина у поляков воровать газ уже не будет. Сейчас изменилось отношение Запада – там люди четко понимают, что возможное отключение – это не агрессивная политика России, а чудесные действия демократического руководства Украины», - сказал он.