В Украине разоблачили 12 партий на махинациях с финансовыми отчетами

Об этом глава НАЗК Наталья Корчак написала на своей странице в Facebook.

Так, уголовные нарушения обнаружили у партий: "Наш край", Народный рух Украины, Аграрная партия, "Новая политика", Партия сильной власти, "Собственная сила", политическое объединение "Прямое действие", "Самоврядная украинская держава", Партия свободных демократов, КПУ, "Зеленые", ВО "Свобода".

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Среди нарушений в отчетах - некоторые политсилы "забыли" о существовании своих местных ячеек областного, городского и районного уровней; некоторые - не предоставили сведения о транспортном средстве, которое находится на праве собственности партии; а вот КПУ не подала информацию о 64 объектах имущества, которые принадлежат центральному офису партии и ее Полтавской областной ячейке (земельный участок, недвижимость (квартиры, дома, помещения в зданиях) и два авто 2004 года выпуска).

Разоблаченные факты отправили в Нацполицию Украины, которая должна реагировать на эти правонарушения.