Кличко забыл указать в декларации о недвижимости в США и Германии

Об этом говорится в расследовании программы «Схемы», проекта "Радио Свобода".

Как выяснили журналисты, семья Виталия Кличко живет в Гамбурге. Этого не скрывают на личных страницах в сети Facebook жена Наталья Егорова и дочь Лиза Виктория, которая посещает местную школу.

Жена Виталия Кличко Наталья Егорова, которая как певица имеет сценическое имя Наталья Кличко, в феврале этого года в интервью немецкому изданию Gala.de рассказывала, что она с семьей живет в Гамбурге, а сам мэр – в Киеве. «Сейчас Наталья с семьей постоянно проживает в Гамбурге», – говорится в материале.

«С мужем мы видимся каждый раз, когда выпадает такая возможность. Иногда я летаю на пару дней в Украину, там живут мои родители и сестра», – сообщала Gala.de Наталья Егорова в феврале этого года.

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Ранее издание «Украинская правда» сообщало, что семья Виталия Кличко живет в доме в районе Отмаршен города Гамбург в Германии. Это же подтвердила журналистам «Схем» и местный риелтор Катя Вегнер.

Кроме этого, жена Виталия Кличко Наталья Егорова в апреле и июле этого года делилась на своей странице в Facebook фотографиями с виллы в Лос-Анджелесе (США) по адресу 2055 Stradella RD во время отдыха.

Открытые сервисы поиска Соединенных Штатов whitepages.com и everify.com указывают, что жена Кличко зарегистрирована в доме именно по этому адресу.

Согласно документам, домом с 2005 года владеет траст The Maximum Trust с доверенным лицом Мелиссою Москал Бенсивенга.

Она работает в семейном бизнесе Кличко в США – компаниях K2 Promotions LLCта K2 Promotions Inc.

При этом бывший владелец дома Мансур Ягубзадех в комментарии журналистам «Схем» подтвердил, что в 2005 году он знал, что продает виллу именно известному украинскому боксеру Виталию Кличко. Реестры указывают, что с тех пор владелец не менялся.

Оформление имущества на трастовую компанию с доверенным лицом – это типичный способ скрыть настоящего собственника имущества, рассказали юристы Центра противодействия коррупции.

Исполнительный директор «Трансперенси Интернешнл Украина» Ярослав Юрчишин отметил, что Виталий Кличко был обязан указать имущество в Гамбурге и Лос-Анджелесе, которым пользуются члены его семьи.

«Все имущество, которым пользуется супруга, должно быть задекларировано. В данном случае – и даже то имущество, которым пользуются и несовершеннолетние дети, находящиеся на содержании супруги», – отметил он.

В комментарии «Схемам» мэр Киева Виталий Кличко заявил: «Я не слежу за женой, где она находится. Каким имуществом пользуется дочь – спросите у нее. Все, что я заработал, я указал в декларации».

До карьеры политика Виталий Кличко был успешным боксером и получал миллионные гонорары.