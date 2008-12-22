Янукович намерен устроить выборы ВР и президента весной

Лидер Партии регионов Виктор Янукович выступает за одновременные президентские и парламентские выборы.

Об этом он заявил в эфире телеканала Интер.

"Если речь вести о выборах, то выборы нужно проводить и парламентские, и президентские. Одновременно!", - заявил Янукович.

На уточнение ведущего, будет ли Партия регионов инициировать выборы весной, лидер партии ответил: "Безусловно".

При этом он не смог сказать, кого видит своим политическим союзником, отметив, что до создания коалиции трех, видел такими КПУ и Блок Литвина.

"Но после того как они ради кресел подписали это соглашение - я имею в виду блок Литвина – а коммунисты занимают такую позицию, что не имеют к этому отношению, но голосуют с коалицией... Поэтому мы имеем сегодня классический пример коллективной безответственности", - отметил он.

Янукович еще раз заявил, что не признает существующую коалицию трех.

"Мы хотели бы увидеть где эти 226 депутатов, которые вместе с правительством Тимошенко, берут на себя ответственность за состояние дел в стране. Мы понимаем, что есть ситуативное большинство, вместе с коммунистами. Но коммунисты отмежевываются и говорят, что не несут сегодня ответственность, и не подписывали коалицию", - отметил Янукович.

"Хорошо, но они голосуют и продолжают жизнь правительству Тимошенко. И мы понимаем, что это главная цель – удержать кресло любой ценой. А виновными признать кого-угодно", - добавил он.

Янукович пожаловался, что у Тимошенко виновными были все – губернаторы, парламент, президент, Нацбанк. "А они все в белом – так не бывает", - возмутился лидер Партии регионов.

Украинская правда