Янукович намерен устроить выборы ВР и президента весной
Лидер ПР хочет видеть 226 голосов
Лидер Партии регионов Виктор Янукович выступает за одновременные президентские и парламентские выборы.
Об этом он заявил в эфире телеканала Интер.
"Если речь вести о выборах, то выборы нужно проводить и парламентские, и президентские. Одновременно!", - заявил Янукович.
На уточнение ведущего, будет ли Партия регионов инициировать выборы весной, лидер партии ответил: "Безусловно".
При этом он не смог сказать, кого видит своим политическим союзником, отметив, что до создания коалиции трех, видел такими КПУ и Блок Литвина.
"Но после того как они ради кресел подписали это соглашение - я имею в виду блок Литвина – а коммунисты занимают такую позицию, что не имеют к этому отношению, но голосуют с коалицией... Поэтому мы имеем сегодня классический пример коллективной безответственности", - отметил он.
Янукович еще раз заявил, что не признает существующую коалицию трех.
"Мы хотели бы увидеть где эти 226 депутатов, которые вместе с правительством Тимошенко, берут на себя ответственность за состояние дел в стране. Мы понимаем, что есть ситуативное большинство, вместе с коммунистами. Но коммунисты отмежевываются и говорят, что не несут сегодня ответственность, и не подписывали коалицию", - отметил Янукович.
"Хорошо, но они голосуют и продолжают жизнь правительству Тимошенко. И мы понимаем, что это главная цель – удержать кресло любой ценой. А виновными признать кого-угодно", - добавил он.
Янукович пожаловался, что у Тимошенко виновными были все – губернаторы, парламент, президент, Нацбанк. "А они все в белом – так не бывает", - возмутился лидер Партии регионов.