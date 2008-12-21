Ехануров про Гриценко, МиГ-29, квартиры, фрегаты и Россию

Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ рассчитывает в 2009 году завершить трансформацию украинской армии.

Об этом он сказал еженедельнику "Комментарии", отвечая на вопрос: "Какие у вас планы на следующий год?".

“2009 год должен стать годом трансформации украинской армии. Дело в том, что военная трансформация, в отличие от процесса реформирования и развития Вооруженных сил любой страны, не ограничивается суженным кругом преимущественно военных вопросов”, - отметил Ю.ЕХАНУРОВ. При этом он подчеркнул, что продолжает те реформы, которые начал его предшественник Анатолий ГРИЦЕНКО. “И в этом вопросе в Украине существует преемственность”, - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

Также, по его словам, Министерство обороны имеет перспективные планы по модернизации МиГ-29, вертолетов, сотрудничает с зарубежными компаниями. В рамках британско-французской инициативы планируется полностью загрузить заказами украинские предприятия, которые ремонтируют и модернизируют вертолеты, сообщил Ю.ЕХАНУРОВ, отметив, что будет также привлечена французская фирма «Сажем».

Кроме того, будет продолжено комплектование Военно-Морских сил Украины военнослужащими по контракту. По данным Ю.ЕХАНУРОВА, в 2008 году укомплектовать контрактниками ВМС Украины удалось только на 67% не в последнюю очередь из-за имеющихся социальных проблем. Для их решения в прошлом году в Севастополе вручили ключи от десяти квартир, в этом году - не меньше двухсот, сказал министр обороны, пообещав, что в следующем году квартир будет еще больше. “Это важно, чтобы удержать на флоте профессионалов”, - подчеркнул он.

При этом Ю.ЕХАНУРОВ констатировал, что во время сокращения армии на Крымском полуострове после распада Советского Союза ликвидировали очень важные воинские части, поэтому Министерство планирует восстановить части морской пехоты, ПВО и береговой охраны.

Также министр отметил, что продолжаются плановые работы над созданием украинского корвета. “Дела продвигаются не слишком быстро, но в рамках определенных сроков”, - отметил он. Разрабатывается и многофункциональный ракетный комплекс, сообщил Ю.ЕХАНУРОВ.

Министр напомнил и о планах приобретения в США фрегатов для ВМФ Украины. Стоимость нового судна – приблизительно 400 млн. долл., а списанного - 50-60 млн. долл., отметил Ю.ЕХАНУРОВ.

Отдельно министр отметил необходимость улучшать отношения с Россией, подчеркнув, что нужно сделать все для того, чтобы “мы слышали друг друга”. “Между двумя министерствами обороны существуют нормальные рабочие отношения. Политика, конечно, накладывается, но на горизонтальном уровне происходит нормальное общение”, - отметил Ю.ЕХАНУРОВ.