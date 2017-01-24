Голосование Украины по израильской резолюции было правильным - постпред Украины в ООН

Об этом в интервью LB.ua сообщил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко.

«Я и дальше уверен в правильности нашего решения. Тогда вокруг было много эмоций. Когда-то говорили, что в СССР все разбирались в двух вещах - в футболе и в сельском хозяйстве: что и чем засеять, а также кто должен стоять в нападении в киевском «Динамо». Так вот теперь все стали экспертами по израильскому вопросу. Я же бы посоветовал сначала прочитать резолюцию, проанализировать ее», - сказал Ельченко.

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По его мнению, большинство критиков этого не сделали, а просто кричали, что «Украина предала Израиль». «Во-первых, это абсолютно не так. Во-вторых, почему никто не бегает и не кричит, что Великобритания предала Израиль? Или Франция? Почему именно Украина? Мы голосовали по подобным резолюциям в Генассамблее ООН десятки раз, и даже в том же Совете Безопасности при нашем предыдущем членстве в 2000-2001 годах - но никогда это не вызвало такого раздражения», - сказал Ельченко.

Отвечая на вопрос, можно ли было при голосовании «воздержаться», Ельченко подчеркнул, что «наше «воздержались» по этой резолюции Израилю ничего бы не дало». «Но при этом нам сильно осложнило бы жизнь на много лет вперед. И не только в отношениях с арабскими странами. Хотя хотел бы напомнить, что точно также как и Израиль, часть из них проголосовала за нашу резолюцию по Крыму. И это тоже нужно ценить. Во-вторых, есть еще и весь исламский мир - и как мы бы после своего «воздержания» подходили к этим странам (а их более пятидесяти) и просили поддержать нас по Крыму или по Донбассу? Мы же не знаем, что будет завтра, через год. А нам нужно иметь широкую базу поддержки», - подчеркнул дипломат.

«Так что я бы всем нашим экспертам посоветовал лучше заняться анализом крымской резолюции, а не израильской», - добавил Ельченко.

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Он также сообщил, что вопрос ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос, стоит 14 февраля. «Это будут закрытые консультации, но, тем не менее, там вопрос о поселениях может быть поднят. Потому что как раз 17 января состоялись первые, после одобрения этой резолюции 23 декабря, дебаты по палестинскому вопросу. И они показали, что, несмотря на очень сильное давление на Израиль, ситуация не изменилась: все считают эту резолюцию абсолютно правильной и что ее надо выполнять, но Израиль снова отверг любые возможности ее выполнения», - напомнил Ельченко.

Как сообщал УНИАН, Совет безопасности ООН 23 декабря 2016 года принял резолюцию, в которой содержится призыв к Израилю прекратить строительство поселений на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим.

Резолюцию поддержали 14 членов Совбеза, в том числе и Украина. Американская сторона впервые при голосовании воздержалась.

Израиль отказался выполнять принятую резолюцию Совета безопасности ООН.