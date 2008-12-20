Литвин против кавалерийских наскоков на Еханурова и Луценко

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН не исключает внесения изменений в календарный план работы парламента в случае непринятия государственного бюджета на 2009 год на следующей пленарной неделе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, отвечая на вопрос журналистов во время пребывания в Иванковском районе Киевской области, В.ЛИТВИН не исключил проведения пленарных заседаний на последней неделе текущего года в случае, если на будущей неделе депутаты «не найдут компромисс» относительно проекта бюджета.

При этом В.ЛИТВИН выразил убеждение, что Украина «должна иметь определенность, в частности, относительно защищенных статей бюджета».

Председатель Верховной Рады также не исключил, что парламент одобрит программу действий правительства, когда она будет внесена на рассмотрение парламентариев. «Это должен быть конкретный план действий, его суть и наполнение должны соответствовать тем процессам, которые происходят в Украине, в том числе на опережение, – сказал он. - Независимо от названия, такая программа может получить поддержку Верховной Рады».

В.ЛИТВИН допустил, что на следующей неделе парламент может заслушать информацию Национального банка Украины о финансовой ситуации.

Отвечая на вопрос относительно возможной отставки Юрия ЛУЦЕНКО с должности министра внутренних дел и Юрия ЕХАНУРОВА с должности министра обороны Украины, председатель Верховной Рады заявил, что не разделяет «кавалерийских набегов» в вопросе ротации состава правительства и руководства Фонда государственного имущества. По его мнению, необходимо проводить соответствующие консультации и рассматривать предложения о таких изменениях «в комплексе». «В первую очередь, необходимо принять необходимые законы, бюджет, изменения к законам и для реализации тех решений, которые будут приняты», - сказал он.

При этом, как передает корреспондент УНИАН, он не исключает, что во время ближайшей пленарной недели будет рассмотрен вопрос относительно освобождения от должности председателя ФГИУ Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО и назначения другой кандидатуры на эту должность.