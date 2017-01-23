Геращенко рассказал о численности диверсионной группы, которая готовила покушение на него

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге, объясняя, почему спецслужба задержала двух подозреваемых еще до того момента, как они заложили взрывчатку под его автомобиль.

«Те двое лиц, которых суд взял под стражу, были задержаны в момент, когда вышли с места своего проживания и шли для того, чтобы заложить взрывное устройство. Если вы спрашиваете, почему спецслужбы не довели их, чтобы они заложили взрывчатку под мою машину и только тогда были задержаны, я отвечу – для того, чтобы не рисковать, потому что в таком случае 400 или 500 граммов гексогена могли бы взорваться по дороге к моему дому или во дворе дома”, – сказал Геращенко.

По его словам, в целом в состав диверсионной группы, которая готовила на него покушение, входили около 50 человек. «Кто-то из них занимался только слежкой, кто-то готовился к осуществлению теракта. Сейчас следствие устанавливает, не причастны ли задержанные лица и диверсионная группа в целом к преступлениям, которые были совершены в Украине – убийствам, поджогам», – заявил Геращенко.

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В ответ на вопрос журналистов, почему именно он был выбран мишенью террористов, Геращенко сказал, что его хотели убить за причастность к сайту «Миротворец», а также принципиальную антироссийскую позицию.

«Когда мне назвали фамилию человека, который организовал данный теракт – заслуги этого лица в борьбе против Украины признаны сайтом «Миротворец». Я не знаю этого человека, он находится в России. Его личность установлена. Я никогда с ним не встречался. Судя по данным следствия, это связано с моей активной гражданской позицией, принципиальной позицией о необходимости признания агрессии РФ и освобождения территории Украины, а также из-за моей причастности к сайту «Миротворец» – проекта, в рамках которого создана база, справочник на десятки тысяч человек, которые являются боевиками, террористами, сепаратистами и воюют против нашей страны», – сказал Геращенко.

Как сообщал УНИАН, 21 января стало известно о задержании двух ранее судимых граждан Украины, которые по указанию ФСБ РФ готовили покушение на народного депутата Украины Антона Геращенко.

По данным СБУ, злоумышленники намеревались заложить взрывное устройство под автомобиль депутата, чтобы он подорвался на месте или во время движения. В соответствии с перехваченными разговорами, после совершения преступления они планировали сбежать в Россию.

21 января Шевченковский районный суд Киева арестовал злоумышленников на два месяца без права внесения залога.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов связал покушение на Геращенко с переходом российских спецслужб к новой фазе продолжения гибридной войны в Украине.