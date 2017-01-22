Геращенко предупредили о подготовке покушения на него

Об этом нардеп сообщил в эфире телеканала "112 Украина".

"Служба безопасности Украины меня предупредила о том, что на меня готовится покушение. СБУ, контрразведчики, следователи, сотрудники оперативной службы, подразделение "Альфа" провели колоссальную работу по нейтрализации, наблюдению, сбору необходимых доказательств по обезвреживанию данной террористической группы, которая была направлена в Украину для моей ликвидации по заданию спецслужб РФ", - сказал нардеп.

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При этом Геращенко не уточнил, когда именно был проинформирован о готовящемся на него покушении.

Как сообщал УНИАН, 21 января СБУ предотвратила покушение на депутата от партии "Народный фронт", советника министра внутренних дел Антона Геращенко.