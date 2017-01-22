Геращенко предупредили о подготовке покушения на него
Народный депутат Украины от "Народного фронта" Антон Геращенко заявил, что правоохранители предупредили его о готовящемся покушении.
Об этом нардеп сообщил в эфире телеканала "112 Украина".
"Служба безопасности Украины меня предупредила о том, что на меня готовится покушение. СБУ, контрразведчики, следователи, сотрудники оперативной службы, подразделение "Альфа" провели колоссальную работу по нейтрализации, наблюдению, сбору необходимых доказательств по обезвреживанию данной террористической группы, которая была направлена в Украину для моей ликвидации по заданию спецслужб РФ", - сказал нардеп.
Читайте такжеАваков: Покушение на Геращенко – элемент в цепи ряда преступлений
При этом Геращенко не уточнил, когда именно был проинформирован о готовящемся на него покушении.
Как сообщал УНИАН, 21 января СБУ предотвратила покушение на депутата от партии "Народный фронт", советника министра внутренних дел Антона Геращенко.