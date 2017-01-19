"Это "хотелки" Пашинского": Савченко о возможном исключении из комитета по нацбезопасности (видео)

Об этом она сказала в кулуарах Рады, передает 112 Украина.

"Комитет не имел права принимать такое решение, и Регламентный комитет такое решение не принял. Поэтому это не в законодательном поле. Это желание и "хотелки" Пашинского... Будем бороться с коррупцией далее", - сказала она.

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Савченко не знает, будет ли Рада сегодня рассматривать вопрос ее исключения из комитета.

"Я не знаю, будут или не будут. Я считаю, что народным депутатам сейчас хватит ума разобраться и самим в том, что они совершают незаконно. Если надо будет что-то доказывать в дальнейшем, я это, наверное, буду делать в законодательном поле", - отметила Савченко.

Как сообщал УНИАН, накануне профильный комитет ВР принял решение рекомендовать рассмотреть в сессионном зале парламента проект постановления об исключении Савченко из комитета.

Такое решение было принято после заслушивания информации от СБУ относительно неполномочных действий Савченко в решении вопроса об освобождении заложников и публикации списков их фамилий.