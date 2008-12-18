У Ющенко уверяют, что в Нашей Украине раскола нет

Делегаты съезда партии «Народный Союз Наша Украина» выдвинут предложения на межпартийный съезд Блока «Наша Украина – Народная самооборона» о лишении полномочий тех народных депутатов, которые поддержали создание коалиции между НУ-НС, БЮТ и Блоком Литвина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель главы Секретариата Президента Андрей КИСЛИНСКИЙ на брифинге в СП.

Он напомнил, что на следующей неделе состоится второй этап очередного съезда НСНУ. И на этом собрании делегаты выдвинут предложения на межпартийный съезд блока «Наша Украина – Народная Самооборона» о лишении полномочий тех народных депутатов, которые поддержали создание коалиции между НУ-НС, БЮТ и Блоком Литвина.

Вместе с тем А.КИСЛИНСКИЙ отметил, что для принятия решения о лишении членства в НСНУ депутатов, которые поддержали коалицию, не требуется проведение межпартийного съезда блока и этот вопрос можно решить на съезде партии НСНУ.

А.КИСЛИНСКИЙ напомнил, что только 7 членов НСНУ поддержали создание коалиции. Поэтому, по его мнению, сейчас нельзя говорить о расколе в партии. По его словам, речь идет лишь о «сложной ситуации» в блоке "Наша Украина – Народная самооборона".

А.КИСЛИНСКИЙ не смог назвать точную дату проведения второго этапа съезда НСНУ, однако отметил, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие в его работе.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в интервью нескольким изданиям заявил, что съездом партии "Народный Союз Наша Украина" была признана невозможность возобновления коалиции этой политической силы с БЮТ. В.ЮЩЕНКО выразил надежду, что депутаты-"нашеукраинцы", которые нарушили это решение и поддержали создание парламентской коалиции в составе фракций НУ-НС, БЮТ и Блока Литвина, будут исключены из партии и списка народных депутатов по решению съезда. «Мы на следующей неделе проводим второй этап съезда, и, убежден, что съезд определится по поводу того, как отнестись к тем людям, которые поддержали коалицию вопреки съезду, как этих людей исключить из партии, как этих людей исключить из списка народных депутатов. Это любая политическая сила сделала бы», – сказал В.ЮЩЕНКО.

В то же время заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей МАГЕРА разъяснил, что лишить членов фракции “Наша Украина – Народная Самооборона” депутатских мандатов может только межпартийный съезд блока НУ-НС, а не съезд партии "Народный Союз Наша Украина".

Из 37 членов фракции НУ-НС, поддержавших создание коалиции с БЮТ и Блоком Литвина, членами партии "Народный Союз Наша Украина" являются: Валерий БОРИСОВ, Эдуард ЗЕЙНАЛОВ, Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ, Руслан КНЯЗЕВИЧ, Николай МАРТИНЕНКО, Александр ТРЕТЬЯКОВ, Ольга ГЕРАСИМЬЮК.