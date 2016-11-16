Послы G7 призвали украинскую власть продолжать поддержку реформ

Об этом говорится в заявлении посла Японии в Украине Шигекі Суми в Facebook, которую он сделал по итогам встречи с президентом Украины Петром Порошенко от имени Группы поддержки Украины послов стран «Большой семерки» (Японии, Канады, Франции, Германии, Италии, Великобритании, США, а также ЕС).

"Накануне третьей годовщины Революции Достоинства мы поздравили Президента и украинский народ со значительными успехами, которые он и его правительство, работая с гражданским обществом, достигли в стабилизации экономики и реализации реформ", - подчеркнул Суми.

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"Недавний запуск системы электронного декларирования был особенно важным шагом, который мы приветствуем", - добавил он.

"Важно, чтобы этот импульс сохранялся, и мы призываем Верховную Раду и всех политических лидеров поддерживать прогресс Украины в достижении большей стабильности, демократии и процветания, к которому стремятся все украинцы", - подчеркнул Суми.

Заявление сделано от имени послов: США Мари Йованович, Канады Романа Ващука, Великобритании Джудит Гоф, Франции Изабель Дюмон, Германии - Эрнста Райхель, Италии - Давиде Ла Чечилиа и главы Представительства Европейского Союза в Украине Хюга Мингарелли.

Ранее, миссия главного кредитора Украины - Международного валютного фонда, которая работает сейчас в Киеве, отмечает позитивные изменения по всем направлениям реформ» по сравнению с ситуацией годичной давности. Об этом сказал заместитель директора Европейского департамента МВФ Атанасиос Арванитис по итогам встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

«Можно говорить о том, что позитивный тренд наблюдается по всем направлениям, если сравнивать текущую ситуацию с той, которая была год назад, - сказал Арванитиса. - Я надеюсь, что вместе мы сможем продолжить внедрение структурных реформ. Все наши усилия должны быть направлены на то, чтобы сделать экономику (Украины - УНИАН) успешной, а достижения - существенными».