Парубий пообещал обнародовать результаты аудита автопарка ВР
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий обещает обнародовать результаты аудита автопарка Верховной Рады сразу после его завершения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании парламента в ответ на требование фракции “Самопомич” провести аудит использования средств ВР, в частности, на обслуживание автопарка.
Парубий отметил: “По моему распоряжению сейчас проводится аудит автобазы. И как только он будет завершен, я тут же о результатах аудита публично информирую».
Читайте такжеНардепы не смогли повысить себе зарплаты
Как сообщалось, ряд народных депутатов, среди которых первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко, заявляли о выделении крупных сумм на якобы перевозку народных депутатов. В то же время эти депутаты не пользовались на тот момент транспортом ВР.
В частности, как заявляла Геращенко, она обнаружила, что закрепленный за ней автомобиль ежедневно “наматывает” не менее 120 км, в том числе и тогда, когда она находится в командировках в других странах.
После этого председатель Верховной Рады поручил провести аудит автопарка парламента.