Парубий пообещал обнародовать результаты аудита автопарка ВР

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании парламента в ответ на требование фракции “Самопомич” провести аудит использования средств ВР, в частности, на обслуживание автопарка.

Парубий отметил: “По моему распоряжению сейчас проводится аудит автобазы. И как только он будет завершен, я тут же о результатах аудита публично информирую».

Читайте такжеНардепы не смогли повысить себе зарплаты

Как сообщалось, ряд народных депутатов, среди которых первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко, заявляли о выделении крупных сумм на якобы перевозку народных депутатов. В то же время эти депутаты не пользовались на тот момент транспортом ВР.

В частности, как заявляла Геращенко, она обнаружила, что закрепленный за ней автомобиль ежедневно “наматывает” не менее 120 км, в том числе и тогда, когда она находится в командировках в других странах.

После этого председатель Верховной Рады поручил провести аудит автопарка парламента.