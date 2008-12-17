Гриценко намекнул нашеукраинам-подписантам, что спасение утопающих...

Народный депутат от “Нашей Украины – Народной самообороны” Анатолий ГРИЦЕНКО считает, что Президент Виктор ЮЩЕНКО пренебрег обещаниями, данными избирателям, относительно создания коалиции с БЮТ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат заявил сегодня журналистам в Киеве.

Комментируя, в частности, сегодняшнее заявление В.ЮЩЕНКО о том, что съезд НСНУ должен исключить из партии и из списка депутатов тех "нашеукраинцев", которые поддержали коалицию с БЮТ и Блоком Литвина, А.ГРИЦЕНКО отметил, что «встретил это заявление абсолютно индифферентно, поскольку не является членом политической партии "Наша Украина", которую возглавляет В.ЮЩЕНКО». В связи с этим он подчеркнул, что «со своими однопартийцами Президент пусть и разбирается».

«Я беспартийный человек, поэтому никакие указания партийного характера для меня не являются руководством к действию или какими-то обязующими» - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Он добавил, что во время предыдущей предвыборной парламентской кампании стоял вместе с Президентом на одной сцене в нескольких западных областях Украины и «вместе обещали, что по возвращении в парламент будем создавать коалицию с Блоком Юлии Тимошенко».

«Я свою позицию не менял, несмотря на все проблемы, которые были. Президент – изменил», - подчеркнул народный депутат.