БЮТ обвиняет Нацбанк в системном саботаже

Блок Юлии Тимошенко настаивает на том, чтобы на текущей неделе в Верховной Раде Украины выступил глава Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ с информацией о ситуации в финансовой системе Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил народный депутат от БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН.

Он сказал, что сегодня фракция намерена обратиться к председателю Верховной Рады Украины Владимиру ЛИТВИНУ с просьбой пригласить на заседание В.СТЕЛЬМАХА.

«Завтра, я думаю, руководитель Нацбанка, в крайнем случае, в пятницу, будет в Верховной Раде», - сказал А.КОЖЕМЯКИН.

А.КОЖЕМЯКИН отметил, что на сегодняшний день Национальный банк демонстрирует «системную саботажную работу».

Как сообщал УНИАН, 10 декабря в телеобращении к гражданам страны премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что новая коалиция намерена заслушать отчет руководства Нацбанка Украины о ситуации в финансовой сфере страны.

11 декабря первый заместитель председателя НБУ Анатолий ШАПОВАЛОВ сообщил, что руководство Национального банка Украины пока не получало от Верховной Рады приглашения выступить с отчетом о финансовой ситуации в Украине.

При этом он отметил, что в случае получения такого приглашения руководство Нацбанка примет его и выступит перед депутатами. «Пока такого приглашения нет, но если мы его получим, конечно же, отреагируем», - сказал А.ШАПОВАЛОВ.

11 декабря Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО во время встречи с председателем Верховной Рады Владимиром ЛИТВИНЫМ попросил не политизировать работу Национального банка Украины и Министерства финансов.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что сегодня, в том числе и в стенах парламента, «очень много политики относительно работы НБУ и Министерства финансов». Президент высказал мнение, что в случае, если и дальше будет подогреваться такой климат вокруг НБУ и Минфина, они не смогут выполнить свою миссию.