Тимошенко готовит Украине «миколайчика»
12:15, 17 декабря 2008Политика
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"И поэтому заседание Кабмина - закрытое"
Блок Юлии Тимошенко обещает, что проект государственного бюджета Украины на 2009 год уже завтра будет находиться в Верховной Раде Украины и рассматриваться профильным комитетом.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил народный депутат от БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН.
Он также сказал, что документ может быть вынесен на голосование уже в пятницу, 19 декабря.
А.КОЖЕМЯКИН сообщил, что Кабмин на сегодняшнем закрытом заседании планирует утвердить и макропоказатели на 2009 год и проект госбюджета. «Именно поэтому заседание Кабмина сегодня проходит в закрытом режиме», - сказал А.КОЖЕМЯКИН.
*** "Миколайчик" - подарок на День Святого Николая, который празднуется 19 декабря.
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