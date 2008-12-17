Тимошенко готовит Украине «миколайчика»

Блок Юлии Тимошенко обещает, что проект государственного бюджета Украины на 2009 год уже завтра будет находиться в Верховной Раде Украины и рассматриваться профильным комитетом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил народный депутат от БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН.

Он также сказал, что документ может быть вынесен на голосование уже в пятницу, 19 декабря.

А.КОЖЕМЯКИН сообщил, что Кабмин на сегодняшнем закрытом заседании планирует утвердить и макропоказатели на 2009 год и проект госбюджета. «Именно поэтому заседание Кабмина сегодня проходит в закрытом режиме», - сказал А.КОЖЕМЯКИН.

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