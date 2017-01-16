У Украины есть два-три месяца, чтобы доказать действенность борьбы с коррупцией - Наливайченко

Такие слова лидера Движения "Справедливость" Валентина Наливайченко приводит журналист и бывший военный офицер Нолан Петерсон в издании The Daily Signal в статье "Главный экс-разведчик Украины преследует нового врага: Коррупцию".

В частности, Наливайченко отметил, что Украина имеет шанс показать всему миру, особенно российскому народу, что есть возможность, есть "план Б" для выходцев из Советского Союза, чтобы быть демократичными, чтобы жить не в коррумпированном государстве, а быть независимыми".

По его словам, новая администрация Дональда Трампа имеет нулевую толерантность к коррупции. Также в этом году "может быть много изменений в Европейском Союзе", сказал он. "У нас осталось несколько месяцев, чтобы продемонстрировать, что Украина принадлежит к Западному миру. Вот о чем я думаю, когда мы говорим о поддержке Европейского Союза и Соединенных Штатов", - подчеркнул бывший глава СБУ.

Он также считает, что "Идея свободы и независимости очень украинская" и убеждает сторонников украинцев на Западе верить в демократические процессы, несмотря на четверть века "блатного олигархического правления" после падения Советского Союза. Наливайченко заявил, что он больше не имеет веры в президента Петра Порошенко: "Для меня это не лично", - цитирует издание слова экс-главы СБУ. "Кто бы не становился президентом или премьер-министром, - немедленно становится частью коррумпированной и непрозрачной системы. Надо перезагрузить власть для демонтажа старой системы. Чтобы перезапустить страну, нужны новые люди, не испорченные работой в коррумпированных правительственных кабинетах", - настаивает лидер Движения "Справедливость".